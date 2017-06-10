Виталий Устинов: все ждем Бердыева и его первых тренировок

Защитник "Рубина" Виталий Устинов рассказал, что с нетерпением ожидает начала работы с Курбаном Бердыевым.- Все ждем Бердыева и его первых тренировок. Хороший тренер, показывающий хорошие результаты. Достаточно просто посмотреть, кого он обыгрывал: "Барселона", "Бавария"... Этим все сказано.- Нет, с Грасией мы не успели попрощаться и, честно говоря, не знаю, будут ли какие-то мероприятия по этому поводу.- Готов.