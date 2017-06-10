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Виталий Устинов: все ждем Бердыева и его первых тренировок
Защитник "Рубина" Виталий Устинов рассказал, что с нетерпением ожидает начала работы с Курбаном Бердыевым.
- Все ждем Бердыева и его первых тренировок. Хороший тренер, показывающий хорошие результаты. Достаточно просто посмотреть, кого он обыгрывал: "Барселона", "Бавария"... Этим все сказано.
- С Хави команда как-то попрощалась?
- Нет, с Грасией мы не успели попрощаться и, честно говоря, не знаю, будут ли какие-то мероприятия по этому поводу.
- В аренду в случае чего готовы уйти?
- Готов.
Бизнес Онлайн
- Все ждем Бердыева и его первых тренировок. Хороший тренер, показывающий хорошие результаты. Достаточно просто посмотреть, кого он обыгрывал: "Барселона", "Бавария"... Этим все сказано.
- С Хави команда как-то попрощалась?
- Нет, с Грасией мы не успели попрощаться и, честно говоря, не знаю, будут ли какие-то мероприятия по этому поводу.
- В аренду в случае чего готовы уйти?
- Готов.
Бизнес Онлайн
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