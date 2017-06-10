Опрос:

Новости партнеров

Виталий Устинов: все ждем Бердыева и его первых тренировок

Защитник "Рубина" Виталий Устинов рассказал, что с нетерпением ожидает начала работы с Курбаном Бердыевым.

- Все ждем Бердыева и его первых тренировок. Хороший тренер, показывающий хорошие результаты. Достаточно просто посмотреть, кого он обыгрывал: "Барселона", "Бавария"... Этим все сказано.

- С Хави команда как-то попрощалась?

- Нет, с Грасией мы не успели попрощаться и, честно говоря, не знаю, будут ли какие-то мероприятия по этому поводу.

- В аренду в случае чего готовы уйти?

- Готов.

Бизнес Онлайн
Теги: Рубин
Сегодня, 15:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.