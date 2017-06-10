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Ахмед Муса: это неправда, что я ухожу из "Лестера"

Нападающий "Лестерв" Ахмед Муса опроверг информацию о том, что этим летом он может покинуть английскую команду.

"Правда ли, что я могу покинуть "Лестер"? Нет, все эти новости – неправда", - цитирует Мусу "Чемпионат".

Ранее появилась информация об интересе к нигерийскому форварду со стороны "Марселя", "Фенербахче" и одного из китайских клубов.
Теги: Муса
Сегодня, 15:56
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