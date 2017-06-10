СМИ: "Дженоа" предлагает Доменико Кришито 5-летний контракт

"Дженоа" предлагает защитнику "Зенита" Доменико Кришито контракт на 5 лет, передает Sky Sport Italia.Зарплата итальянского футболиста в клубе Серии А может составить 1,2 миллиона евро в год.Напомним, Контракт Кришито с "Зенитом" истекает в 2018 году. Сам Кришито ранее заявил, что хочет вернуться в Италию.