"Зенит" подписался на "инстаграм" Златана Ибрагимовича

"Зенит" подписался на шведского форварда Златана Ибрагимовича в инстаграме.9 июня стало известно, что "Манчестер Юнайтед", за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на английскую Премьер-лигу.Контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед" истёк по окончании сезона-2016/17.