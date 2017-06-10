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"Зенит" подписался на "инстаграм" Златана Ибрагимовича
"Зенит" подписался на шведского форварда Златана Ибрагимовича в инстаграме.
9 июня стало известно, что "Манчестер Юнайтед", за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на английскую Премьер-лигу.
Контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед" истёк по окончании сезона-2016/17.
9 июня стало известно, что "Манчестер Юнайтед", за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на английскую Премьер-лигу.
Контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед" истёк по окончании сезона-2016/17.
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