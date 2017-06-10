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"Зенит" подписался на "инстаграм" Златана Ибрагимовича

"Зенит" подписался на шведского форварда Златана Ибрагимовича в инстаграме.

9 июня стало известно, что "Манчестер Юнайтед", за который Ибрагимович выступал в прошедшем сезоне, исключил форварда из заявки на английскую Премьер-лигу.

Контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед" истёк по окончании сезона-2016/17.
Теги: Ибрагимович Зенит
Сегодня, 16:07
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№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
дебилы плять (c)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 16:16) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Газпром добавил Ибрагимовича в Одноклассниках
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ибра в зените?Не удивлюсь...но бабла он захочет немерено в личку.С кмтаем даже газпрому тяжело тягаться)))
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:09) #
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С такой травмой ещё полгода не будет играть. Но заманить надо, зимой придёт.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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