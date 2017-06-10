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Харри Кейн будет капитаном сборной Англии

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет капитаном национальной команды, сообщает The Telegraph со ссылкой на главного тренера команды Гарета Саутгейта.

В матчах сборной Англии, в которых не принимал участия Уэйн Руни, капитанскую повязку надевали защитник "Челси" Гари Кэхилл и вратарь Джо Харт.

Харри Кейн не выступал за национальную сборную с 4 сентября прошлого года из-за травм.
Теги: Кейн Сборная Англии
Сегодня, 16:11
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