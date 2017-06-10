Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Мацей Рыбус: не исключаю своего возвращения в Россию

Полузащитник "Лиона" Мацей Рыбус рассказал, что может вернуться в Россию.

"Не исключаю своего возвращения в Россию, а конкретнее в Москву. Всё будет зависеть от "Лиона". Я бы хотел уйти, потому что мне предоставляют мало игрового времени. Если ничего не изменится, то я уйду", - цитирует игрока Sportowe Fakty.
Теги: Рыбус
Сегодня, 17:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.