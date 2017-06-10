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В Чили сообщают, что Алексис Санчес перейдет в "Манчестер Сити"

Чилийский журналист Фернандо Солабарриета рассказал, что форвард "Арсенала" Алексис Санчес продолжит карьеру "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что футболиста хочет купить "Бавария".
Теги: Санчес Манчестер Сити Арсенал Трансферы
Сегодня, 17:14
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 17:24) #
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что форвард "Манчестер Сити" Алексис Санчес продолжит карьеру "Арсенале"

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Регистрация: 16.09.2010
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