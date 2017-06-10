Квинси Промес: "Ливерпуль" - отличный клуб, но есть клубы ещё прекраснее

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что может остаться в клубе на следующий сезон."Ливерпуль" - отличный клуб, но есть клубы ещё прекраснее. Не исключаю, что останусь в "Спартаке". Я ещё не играл здесь в Лиге чемпионов", - цитирует Промеса VoetbalPrimeur.nl.