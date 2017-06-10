Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Квинси Промес: "Ливерпуль" - отличный клуб, но есть клубы ещё прекраснее

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что может остаться в клубе на следующий сезон.

"Ливерпуль" - отличный клуб, но есть клубы ещё прекраснее. Не исключаю, что останусь в "Спартаке". Я ещё не играл здесь в Лиге чемпионов", - цитирует Промеса VoetbalPrimeur.nl.
Теги: Промес Спартак Ливерпуль
Сегодня, 18:11
Напечатать
4
(7)
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (2)
online

он что, болельщик Ливерпуля?
Регистрация: 25.02.2016
№3 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
ясен пень.

Раньше Дзюбу звали "деревом", а теперь, выходит, только пенёк остался. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 18.02.2012
№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
есть кое-какой клуб лучше, это Дзюба подтвердит

ясен пень.
Регистрация: 6.11.2011
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (8)
online

есть кое-какой клуб лучше, это Дзюба подтвердит
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.