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Шотландия - Англия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Шотландии и Англии на матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018.

Шотландия: Гордон, Тирни, Берра, Малгрю, Робертсон, Браун, Моррисон, Анья, Армстронг, Снодграсс, Гриффитс.

Англия: Харт, Уолкер, Смоллинг, Кэхилл, Бертранд, Дайер, Ливермор, Лаллана, Алли, Рашфорд, Кейн.
Теги: Сборная Шотландии Сборная Англии
Сегодня, 18:18
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