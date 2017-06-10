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Драка с выбитым зубом, привоз Льориса, первая победа Андорры за 12 лет. Интересное из матчей отбора на ЧМ-2018 (1)
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Леонид Слуцкий: у меня нет ответа на два вопроса: куда делись таланты и куда пропал зритель (25)
Леонид Слуцкий: у меня нет ответа на два вопроса: куда делись таланты и куда пропал зритель (25)
Шотландия - Англия: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы сборных Шотландии и Англии на матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018.
Шотландия: Гордон, Тирни, Берра, Малгрю, Робертсон, Браун, Моррисон, Анья, Армстронг, Снодграсс, Гриффитс.
Англия: Харт, Уолкер, Смоллинг, Кэхилл, Бертранд, Дайер, Ливермор, Лаллана, Алли, Рашфорд, Кейн.
Шотландия: Гордон, Тирни, Берра, Малгрю, Робертсон, Браун, Моррисон, Анья, Армстронг, Снодграсс, Гриффитс.
Англия: Харт, Уолкер, Смоллинг, Кэхилл, Бертранд, Дайер, Ливермор, Лаллана, Алли, Рашфорд, Кейн.
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