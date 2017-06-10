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"Бордо" хочет выкупить права на Вукашина Йовановича

"Бордо" планирует выкупить у "Зенита" права на защитника Вукашина Йовановича, который провёл часть минувшего сезона во французском клубе, сообщает Girondinfos.

Ранее сам футболист сообщал о том, что он хочет остаться во Франции.
Теги: Бордо Зенит Трансферы
Сегодня, 19:15
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