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Валерий Карпин женился (фото)

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин сыграл свадьбу. Церемония состоялась на родине Карпина, в эстонском городе Нарва, сообщает Sportbox.

Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал третьим. Новую супругу Карпина зовут Дарья Гордеева.

Валерий Карпин женился (фото)
Теги: Карпин
Сегодня, 19:28
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15
(11)
№15 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: petuhi
это кто у нас не помыл посуду валера иди сюда лять

Он ей треху забьет. Подряд. Тем паче, что она и без Бруно Алвеша и без Данни, балать.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№14 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (0)

Какая футбольная новость.... видимо очень сильная женщина...что бы выдержать характер такого не выдержанного человека ,счастья этой женщине.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№13 Написал: petuhi (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (1)

это кто у нас не помыл посуду валера иди сюда лять
Регистрация: 6.06.2017
№12 Написал: debil (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (2)

Понимаете человек женился просто поздравте остальное потом Горь ко...
Регистрация: 30.06.2016
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: петя365
Цитата: vlees1
Физрук на училке,в

Если бы
Не взяли Валерку в школу физруком, а безграмотная училка по труду подобрала ))))))))
Два интеллектуала х - вот и семья ))))))))))

Питерский дегенерат во всей болотной красе.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: петя365 (Сегодня, 19:58) #
  • -9
  •  (9)
online

Цитата: vlees1
Физрук на училке,в

Если бы
Не взяли Валерку в школу физруком, а безграмотная училка по труду подобрала ))))))))
Два интеллектуала х - вот и семья ))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№9 Написал: Barmaley (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (6)

Молодец, что сказать. Вот Аршавин например с одной никак разобраться не может, а тут сразу три и все довольны.
Регистрация: 17.04.2017
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
совет да любовь


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Физрук на училке,все норм))
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:52) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Браво Валера!!!!

Цитата: СуперШтангист
подозрительный тип,
Он всегда всё опровергал. Вспомни трансферные слухи в Спартаке, когда Карпин был ГД))

Там отвлекающие манёвры были
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Горько!
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (5)
online

подозрительный тип,
Он всегда всё опровергал. Вспомни трансферные слухи в Спартаке, когда Карпин был ГД))
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 19:40) #
  • -21
  •  (21)
online

Цитата: QoshaK
Учительница.

Сомнительно, что она грамотная - но то, что идиотка, это точно
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (1)

О как.а в прошлом году Валера опровергал информацию в СМИ о помолвке с ней...
Регистрация: 18.08.2011
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 19:37) #
  • +2
  •  (2)
online

Учительница.
Регистрация: 27.09.2015
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