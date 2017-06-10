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Валерий Карпин женился (фото) (15)
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Валерий Карпин женился (фото)
Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин сыграл свадьбу. Церемония состоялась на родине Карпина, в эстонском городе Нарва, сообщает Sportbox.
Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал третьим. Новую супругу Карпина зовут Дарья Гордеева.
Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал третьим. Новую супругу Карпина зовут Дарья Гордеева.
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