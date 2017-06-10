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19:28
Валерий Карпин женился (фото) (19)
Валерий Карпин женился (фото) (19)
Сборная Дании одержала победу над Казахстаном
Сборная Дании одержала победу над Казахстаном в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
Чемпионат мира-2018
Группа E
Казахстан - Дания 1:3
Гол: Куат, 76 - Йоргенсен, 27, Эриксен, 50, Дольберг, 81
Казахстан: Лория, Логвиненко, Ахметов, Шомко (Вороговский, 67), Суюмбаев, Нургалиев (Бейсебеков, 56), Куат, Исламхан, Мужиков, Жуков, Нусербаев (Тунггушбаев, 75)
Дания: Реннов, Вестергор, Дурмиси, Кьяер, Ларсен (Далсгаард, 82), Квист (Шоне, 46), Эриксен, Делейни, Брайтвайт, Поульсен (Дольберг, 68), Йоргенсен
Предупреждения: Нусербаев, 28, Логвиненко, 63
Удаления: Исламхан, 43
Чемпионат мира-2018
Группа E
Казахстан - Дания 1:3
Гол: Куат, 76 - Йоргенсен, 27, Эриксен, 50, Дольберг, 81
Казахстан: Лория, Логвиненко, Ахметов, Шомко (Вороговский, 67), Суюмбаев, Нургалиев (Бейсебеков, 56), Куат, Исламхан, Мужиков, Жуков, Нусербаев (Тунггушбаев, 75)
Дания: Реннов, Вестергор, Дурмиси, Кьяер, Ларсен (Далсгаард, 82), Квист (Шоне, 46), Эриксен, Делейни, Брайтвайт, Поульсен (Дольберг, 68), Йоргенсен
Предупреждения: Нусербаев, 28, Логвиненко, 63
Удаления: Исламхан, 43
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