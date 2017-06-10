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Сборная Дании одержала победу над Казахстаном

Сборная Дании одержала победу над Казахстаном в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира-2018

Группа E

Казахстан - Дания 1:3

Гол: Куат, 76 - Йоргенсен, 27, Эриксен, 50, Дольберг, 81

Казахстан: Лория, Логвиненко, Ахметов, Шомко (Вороговский, 67), Суюмбаев, Нургалиев (Бейсебеков, 56), Куат, Исламхан, Мужиков, Жуков, Нусербаев (Тунггушбаев, 75)

Дания: Реннов, Вестергор, Дурмиси, Кьяер, Ларсен (Далсгаард, 82), Квист (Шоне, 46), Эриксен, Делейни, Брайтвайт, Поульсен (Дольберг, 68), Йоргенсен

Предупреждения: Нусербаев, 28, Логвиненко, 63

Удаления: Исламхан, 43
Теги: Сборная Казахстана Сборная Дании
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