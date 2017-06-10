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19:28
Валерий Карпин женился (фото) (19)
Валерий Карпин женился (фото) (19)
Англия благодаря голу Кейна спаслась от поражения в матче с Шотландией
В матче 6-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Глазго сборные Шотландии и Англии сыграли вничью.
Чемпионат мира-2018
Группа F
Шотландия - Англия 2:2
Гол: Гриффитс, 87, 90 - Окслейд-Чемберлен, 71, Кейн, 90+3
Шотландия: Гордон, Берра, Тирни, Малгрю, Робертсон, Моррисон, Анья (Мартин, 82), Браун, Снодграсс (Фрайзер, 68), Армстронг, Гриффитс
Англия: Харт, Кэхилл, Уолкер, Бертранд, Смоллинг, Лаллана, Дайер, Алли (Стерлинг, 85), Ливермор, Рашфорд (Окслейд-Чемберлен, 66), Кейн
Предупреждения: Браун, 3, Ливермор, 45, Дайер, 63
Словения - Мальта 2:0
Гол: Иличич, 45+2, Новакович, 84
Словения: Облак, Скубич (Палчич, 89), Йокич, Деламеа, Мевля, Крхин, Куртич, Иличич, Вербич, Безьяк (Омладик, 59), Берич (Новакович, 64)
Мальта: Хогг, Мускат, Борг (Магри, 89), Агиус, Файлла, Мускат, Кристенсен (Гамбин, 46), Шембри (Мифсад, 62), Фенек, Пизани, Эффйонг
Предупреждения: Пизани, 37, Файлла, 64, Фенек, 79, Новакович, 85
Чемпионат мира-2018
Группа F
Шотландия - Англия 2:2
Гол: Гриффитс, 87, 90 - Окслейд-Чемберлен, 71, Кейн, 90+3
Шотландия: Гордон, Берра, Тирни, Малгрю, Робертсон, Моррисон, Анья (Мартин, 82), Браун, Снодграсс (Фрайзер, 68), Армстронг, Гриффитс
Англия: Харт, Кэхилл, Уолкер, Бертранд, Смоллинг, Лаллана, Дайер, Алли (Стерлинг, 85), Ливермор, Рашфорд (Окслейд-Чемберлен, 66), Кейн
Предупреждения: Браун, 3, Ливермор, 45, Дайер, 63
Словения - Мальта 2:0
Гол: Иличич, 45+2, Новакович, 84
Словения: Облак, Скубич (Палчич, 89), Йокич, Деламеа, Мевля, Крхин, Куртич, Иличич, Вербич, Безьяк (Омладик, 59), Берич (Новакович, 64)
Мальта: Хогг, Мускат, Борг (Магри, 89), Агиус, Файлла, Мускат, Кристенсен (Гамбин, 46), Шембри (Мифсад, 62), Фенек, Пизани, Эффйонг
Предупреждения: Пизани, 37, Файлла, 64, Фенек, 79, Новакович, 85
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