Англия благодаря голу Кейна спаслась от поражения в матче с Шотландией

В матче 6-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Глазго сборные Шотландии и Англии сыграли вничью.Чемпионат мира-2018Группа FГриффитс, 87, 90 - Окслейд-Чемберлен, 71, Кейн, 90+3Шотландия: Гордон, Берра, Тирни, Малгрю, Робертсон, Моррисон, Анья (Мартин, 82), Браун, Снодграсс (Фрайзер, 68), Армстронг, ГриффитсАнглия: Харт, Кэхилл, Уолкер, Бертранд, Смоллинг, Лаллана, Дайер, Алли (Стерлинг, 85), Ливермор, Рашфорд (Окслейд-Чемберлен, 66), КейнПредупреждения: Браун, 3, Ливермор, 45, Дайер, 63Иличич, 45+2, Новакович, 84Словения: Облак, Скубич (Палчич, 89), Йокич, Деламеа, Мевля, Крхин, Куртич, Иличич, Вербич, Безьяк (Омладик, 59), Берич (Новакович, 64)Мальта: Хогг, Мускат, Борг (Магри, 89), Агиус, Файлла, Мускат, Кристенсен (Гамбин, 46), Шембри (Мифсад, 62), Фенек, Пизани, ЭффйонгПредупреждения: Пизани, 37, Файлла, 64, Фенек, 79, Новакович, 85