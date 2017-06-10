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Сергей Силкин: думаю, что состав сборной у Черчесова в голове на 90 процентов

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин ответил на вопрос о том, определился с составом сборной России на Кубок конфедерации — 2017 главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Состав сборной России? Я думаю, что состав у Черчесова в голове на 90 процентов. Думаю, что он был уже перед игрой с Чили. Но он сделал так, чтобы футболисты получили нагрузку равномерно. Какие-то нюансы он смотрел в игре с Венгрией, какие-то в матче с Чили. План команды у него на 90–95 процентов готов. В первой игре (Кубка конфедераций) мы увидим, кто выйдет. Конечно, никто не застрахован от ошибок, никто не застрахован от травм. Что такое футбол? Футбол — это ты играешь так, как тебе позволяет соперник. Кто-то справится, а кто-то нет, поэтому будут вноситься какие-то коррективы", - цитирует Силкина "Газета.ру".
Теги: Силкин Черчесов
Сегодня, 21:16
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