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Вагнер Лав может продолжить карьеру в "Галатасарае"

Форвард "Аланьяспор" Вагнер Лав может пополнить состав "Галатасарая", сообщает Milliyet.

В услугах бразильца лично заинтересован главный тренер стамбульской команды Игор Тудор. Сообщается, что стороны уже начали переговоры.
Теги: Лав Галатасарай Трансферы
Сегодня, 22:17
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№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:21) #
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online

редкостная шаболда
Регистрация: 13.05.2017
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