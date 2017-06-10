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Валерий Карпин женился (фото) (19)
Валерий Карпин женился (фото) (19)
Вагнер Лав может продолжить карьеру в "Галатасарае"
Форвард "Аланьяспор" Вагнер Лав может пополнить состав "Галатасарая", сообщает Milliyet.
В услугах бразильца лично заинтересован главный тренер стамбульской команды Игор Тудор. Сообщается, что стороны уже начали переговоры.
В услугах бразильца лично заинтересован главный тренер стамбульской команды Игор Тудор. Сообщается, что стороны уже начали переговоры.
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