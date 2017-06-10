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19:28
Валерий Карпин женился (фото) (21)
Валерий Карпин женился (фото) (21)
Леонид Кучук провёл первую тренировку в качестве главного тренера "Ростова"
"Ростов" приступил к работе на первом летнем сборе в Австрии, сообщает твиттер российского клуба.
Перед началом тренировки состоялось знакомство команды с новым тренерским штабом. Команда собралась на поле, и новый главный тренер "Ростова" Леонид Кучук пожал руки футболистам.
Перед началом тренировки состоялось знакомство команды с новым тренерским штабом. Команда собралась на поле, и новый главный тренер "Ростова" Леонид Кучук пожал руки футболистам.
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