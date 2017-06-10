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Валерий Карпин женился (фото) (21)
Валерий Карпин женился (фото) (21)
Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Бенфики" Виктор Нильссон-Линделеф пополнил состав "МЮ", сообщает официальный сайт английского клуба.
Подробности сделки не сообщаются.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист провел 32 матча и забил один гол.
Подробности сделки не сообщаются.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист провел 32 матча и забил один гол.
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