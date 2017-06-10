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Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Бенфики" Виктор Нильссон-Линделеф пополнил состав "МЮ", сообщает официальный сайт английского клуба.

Подробности сделки не сообщаются.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист провел 32 матча и забил один гол.
Теги: Манчестер Юнайтед Бенфика Трансферы
Сегодня, 23:18
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