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19:28
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Валерий Карпин женился (фото) (21)
Германия забила 7 мячей Сан-Марино
Сборная Германии одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в матче квалификации чемпионата мира — 2018.
Чемпионат мира-2018
Группа С
Германия - Сан-Марино 7:0
Голы: Дракслер, 12, Вагнер, 19, 32, 88, Юнес, 42, Мустафи, 52, Брандт, 76
Германия: тер Стеген - Киммих, Мустафи, Хектор, (Платтенхарджт, 64), - Дракслер, (Демме, 81), Горетцка, Юнес, Джан, Брандт - Штиндль, (Вернер, 64), Вагнер.
Сан-Марино: Бенедеттини - Дзафферани, Червеллини, Чезарини, Палацци - Голинуччи, Бонини, Бьорди, Мацца, (Бернарди, 74), Делла Валле - Ринальди.
Предупреждения: Бонини, 64б Червеллини, 67
Норвегия - Чехия 1:1
Голы: Селасси, 36, Сёдерлунд, 55 (пен.)
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Вальсвик, 33), Свенссон, Алеесами, Нордтвейт, Берге, Йохансен, Эльюнусси, Эльюнусси, Бергет (Дели, 61), Сёдерлунд (Йонсен, 71)
Чехия: Вацлик, Сивок, Кадержабек, Селасси, Брабец, Дочкал, Дарида (Горжава, 80), Змрхаль (Янкто, 43), Соучек, Крейчи, Крменчик (Шик, 63)
Предупреждения: Йохансен, 57, Соучек, 73, Крейчи, 90+3, Горжава, 90+4
Чемпионат мира-2018
Группа С
Германия - Сан-Марино 7:0
Голы: Дракслер, 12, Вагнер, 19, 32, 88, Юнес, 42, Мустафи, 52, Брандт, 76
Германия: тер Стеген - Киммих, Мустафи, Хектор, (Платтенхарджт, 64), - Дракслер, (Демме, 81), Горетцка, Юнес, Джан, Брандт - Штиндль, (Вернер, 64), Вагнер.
Сан-Марино: Бенедеттини - Дзафферани, Червеллини, Чезарини, Палацци - Голинуччи, Бонини, Бьорди, Мацца, (Бернарди, 74), Делла Валле - Ринальди.
Предупреждения: Бонини, 64б Червеллини, 67
Норвегия - Чехия 1:1
Голы: Селасси, 36, Сёдерлунд, 55 (пен.)
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Вальсвик, 33), Свенссон, Алеесами, Нордтвейт, Берге, Йохансен, Эльюнусси, Эльюнусси, Бергет (Дели, 61), Сёдерлунд (Йонсен, 71)
Чехия: Вацлик, Сивок, Кадержабек, Селасси, Брабец, Дочкал, Дарида (Горжава, 80), Змрхаль (Янкто, 43), Соучек, Крейчи, Крменчик (Шик, 63)
Предупреждения: Йохансен, 57, Соучек, 73, Крейчи, 90+3, Горжава, 90+4
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