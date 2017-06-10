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19:28
Валерий Карпин женился (фото) (21)
Валерий Карпин женился (фото) (21)
Артем Дзюба во вторник пройдёт обследование в Риме
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания отметил, что решение по поводу операции нападающего Артема Дзбы ещё не принято.
"Операцию Дзюбы? Мы ещё не решили. 13 июня он поедет на обследование в Рим, после чего и будет ясно, что делать с ним дальше", - цитирует Сарсанию "Спорт день за днём".
"Операцию Дзюбы? Мы ещё не решили. 13 июня он поедет на обследование в Рим, после чего и будет ясно, что делать с ним дальше", - цитирует Сарсанию "Спорт день за днём".
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