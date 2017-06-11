Гарет Саутгейт: мы полностью контролировали игру

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после ничьей с Шотландией (2:2) в квалификации чемпионата мира — 2018."Мы должны были одержать победу, но два блестящих гола Ли Гриффитса перевернули всё с ног на голову. Нам нужно формировать менталитет непобедимости, и мы показали его в концовке. Мы полностью контролировали игру, но если ты не забиваешь второй, то в любой момент соперник может отыграться. Бесспорно, сборная Англии должна быть более безжалостной", - цитирует Саутгейта BBC Sport.