Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Наставник сборной Шотландии: мы сотворили нечто феноменальное

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страчан ничью с Англией в матче квалификации ЧМ-2018.

"Мы сотворили нечто феноменальное. Нельзя было сделать больше того, что сегодня удалось им. Это всё равно что бой боксёра из среднего веса с супертяжеловесом. Я очень рад за Ли Гриффитса, который проделал огромный объем работы и получил сегодня заслуженную награду, забив два красивых мяча", - цитирует Страчана BBC.
Теги: Сборная Шотландии Сборная Англии
Сегодня, 00:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.