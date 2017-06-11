Наставник сборной Шотландии: мы сотворили нечто феноменальное

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страчан ничью с Англией в матче квалификации ЧМ-2018."Мы сотворили нечто феноменальное. Нельзя было сделать больше того, что сегодня удалось им. Это всё равно что бой боксёра из среднего веса с супертяжеловесом. Я очень рад за Ли Гриффитса, который проделал огромный объем работы и получил сегодня заслуженную награду, забив два красивых мяча", - цитирует Страчана BBC.