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Василий Березуцкий: Слуцкий - один из немногих тренеров, который не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халла".

"Леонид Викторович, я очень рад, что вы получили работу в команде "Халл" в Англии. Вы один из немногих тренеров, которые не побоялись пробить эту стену башкой, поехать за границу и попробовать показать себя там. У вас очень много способностей, которые невероятно хорошие. Невероятная способность к обучаемости. Подготовка к этой работе была достаточно долгой. Я знаю, вы около трех месяцев только изучали английский, что не самое простое. Иногда у нас вообще к тренерской работе не готовятся. Пожелаю вам успеха. Надеюсь, все получится. Надеюсь, за вами последуют многие российские футболисты и тренеры для получения игрового опыта и повышения уровня российского футбола. Удачи вам!" - приводит слова Березуцкого "Английский акцент".
Теги: Березуцкий В. Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 07:17
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№7 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 08:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дубина хвалит Петуха, за то, что в сборной был Дубина


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№6 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 08:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Черчесов пришёл к полякам не на пустое место и сам уровень их чемпа не фантан. Наш думаю намного сильнее и сложнее. Подвиг Непомнящего, вот единственный и нерушимый факт тренерского успеха наших тренеров за границей! Пусть он и не взял медали в 90м, но та сборная Камеруна на чемпе мира навела шороху, сотворила фурор и праздник футбола!!!
Регистрация: 1.06.2017
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 08:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Cтена из денег называется laughing


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№4 Написал: перевод (Сегодня, 07:41) #
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Кроме того, что Слуцкий тренер высокого класса, он ещё "высокого класса", как человек.При этом воспитанный , образованый .. В России мог работать с любим или почти с любим клубом в ПЛ с хорошим контрактом на долгие годы и быть на коне в финансовом плане, но этот " стандарт" не для него... как в таких случаях говорят- да, он и есть мужик, настоящий смелый мужик! Удачи в работе и семейного счастья.Болею за " Халл"
Регистрация: 21.10.2016
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 07:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не такая уж это и стена, если нашлись дураки, которые пуделя со справкой от Гершковича тренером взяли...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 07:34) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Непонятны эти фантасмагоричные аплодисменты небесной шалаве. За границей уже целая куча тренеров поработала, а хлопают габмургеру.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 07:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А чего боятся, там в башке сплошная кость и сала шмат.
А за бугром задолго до гомосечного Пельменя транировала прорва народа - от Бышовца и Непомнящего - до Черчесова в Бундесе и Карпина в Испании.
Причем их не пристраивал Абрамович, как надоевшую любовницу


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
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