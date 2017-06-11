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"Ювентус" договорился о переходе форварда "Сампдории"

"Ювентусу" согласовал с "Сампдорией" трансфер нападающего Патрика Шика, информирует Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а сам игрок отправится в обратном направлении и проведёт новый сезон на правах аренды в составе генуэзцев.
Теги: Ювентус Сампдория Трансферы
Сегодня, 10:15
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