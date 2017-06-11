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"Ахмат" продлил контракт с голкипером Городовым

"Ахмат" продлил контракт с голкипером Евгением Городовым.

Новое соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Городов провёл за чеченский клуб 30 матчей, в которых пропустил 33 мяча.

ФК "Ахмат"
Теги: Ахмат
Сегодня, 10:18
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