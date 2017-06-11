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Стивен Джеррард: Руни бы пригодился сборной Англии

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что нападающий "МЮ" Уэйн Руни помог бы нынешней сборной Англии.

"В сборной должны сочетаться опыт и молодость, поэтому Руни бы пригодился команде. У него за плечами огромный международный опыт. Надеюсь, он сможет провести хорошую подготовку в межсезонье, чтобы показать свою лучшую игру в новом игровом году", - цитирует Джеррарда BT Sport.
Теги: Джеррард Руни Сборная России
Сегодня, 10:24
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