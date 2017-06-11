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СМИ: суррогатная мать родила Роналду близнецов

Форвард "Реала" Криштиану Роналду стал отцом близнецов, утверждает SIC Noticias.

Сообщается, что детей родила суррогатная мать. Мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева.

Дети родились в четверг. Первому ребенку футболист уже шесть лет. Он появился на свет также от суррогатной матери в 2010 году.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 10:42
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(1)
№4 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:26) #
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online

Куда катится мир? Сплошь и рядом творятся Богомерзкие дела....
Регистрация: 17.06.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:16) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Critique
Могу предположить, что Рональдо не нравится совокупляться с особами женского пола.

Да он псих. Ненормальный.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Critique (Сегодня, 11:15) #
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  •  (4)

Могу предположить, что Рональдо не нравится совокупляться с особами женского пола.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что за прикол с суррогатными матерями? Это же ненормально


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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