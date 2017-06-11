Кристиан Эриксен: мы взяли три очка, а как мы сыграли - неважно

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал победу в матче квалификации ЧМ-2018 над Казахстаном (3:1)."Мы приехали в Казахстан за тремя и очками и взяли их - неважно, как мы сыграли. Теперь мы уходим в отпуск с приятными эмоциями. Конечно, в следующих матчах мы должны играть лучше, но главное, что сезон закончился хорошо", - цитирует Эриксена SN.