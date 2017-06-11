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"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Федерико Фасио

Защитник "Ромы" Федерико Фасио попал в список интересов "Зенита", сообщает Forza Roma.

Сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста порядка 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фасио провёл 37 матчей в чемпионате Италии и забил два гола.
Теги: Зенит Рома Трансферы
Сегодня, 11:26
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