"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Федерико Фасио

Защитник "Ромы" Федерико Фасио попал в список интересов "Зенита", сообщает Forza Roma.Сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста порядка 12 миллионов евро.В минувшем сезоне Фасио провёл 37 матчей в чемпионате Италии и забил два гола.