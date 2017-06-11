Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с "Миланом"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подписал с клубом новый контракт, сообщает Corriere dello Sport.Сторонам осталось договориться о сумме выкупа: агент игрока Мино Райола настаивает на включение в контракт пункта о сумме отступных в размере более €100 млн.