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Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с "Миланом"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма подписал с клубом новый контракт, сообщает Corriere dello Sport.

Сторонам осталось договориться о сумме выкупа: агент игрока Мино Райола настаивает на включение в контракт пункта о сумме отступных в размере более €100 млн.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 14:13
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