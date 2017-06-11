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Марко Ройс: надеюсь попасть на чемпионат мира - 2018

Форвард "Боруссии" Марко Ройс надеется сыграть на чемпионате мира — 2018. Напомним, футболист из-за травмы пропустит около 8 месяцев.

"Операция прошла хорошо, я иду на поправку. Я сделаю все, чтобы вернуться на поле в ближайшее время. Я всегда возвращался еще более сильным, так будет и на этот раз. У нас много планов с новым тренером в "Боруссии", плюс я надеюсь попасть на ЧМ-2018. Но сейчас моя главная цель — как можно быстрее набрать форму", - написал Ройс в инстаграме.
Теги: Ройс Сборная Германии
Сегодня, 15:05
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