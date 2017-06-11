Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:24
Врач ЦСКА: на сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона
Врач ЦСКА: на сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона
11:44
Дан Петреску возглавил "ЧФР Клуж" (1)
Дан Петреску возглавил "ЧФР Клуж" (1)
07:17
Василий Березуцкий: Слуцкий - один из немногих тренеров, который не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу (15)
Василий Березуцкий: Слуцкий - один из немногих тренеров, который не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу (15)
Вчера 23:45
Артем Дзюба во вторник пройдёт обследование в Риме (7)
Артем Дзюба во вторник пройдёт обследование в Риме (7)
Вчера 23:41
Германия забила 7 мячей Сан-Марино (1)
Германия забила 7 мячей Сан-Марино (1)
Вчера 23:28
"Динамо" начало сбор в Болгарии
"Динамо" начало сбор в Болгарии
Вчера 23:18
Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" (1)
Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" (1)
Вчера 22:28
Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"
Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"
Марко Ройс: надеюсь попасть на чемпионат мира - 2018
Форвард "Боруссии" Марко Ройс надеется сыграть на чемпионате мира — 2018. Напомним, футболист из-за травмы пропустит около 8 месяцев.
"Операция прошла хорошо, я иду на поправку. Я сделаю все, чтобы вернуться на поле в ближайшее время. Я всегда возвращался еще более сильным, так будет и на этот раз. У нас много планов с новым тренером в "Боруссии", плюс я надеюсь попасть на ЧМ-2018. Но сейчас моя главная цель — как можно быстрее набрать форму", - написал Ройс в инстаграме.
"Операция прошла хорошо, я иду на поправку. Я сделаю все, чтобы вернуться на поле в ближайшее время. Я всегда возвращался еще более сильным, так будет и на этот раз. У нас много планов с новым тренером в "Боруссии", плюс я надеюсь попасть на ЧМ-2018. Но сейчас моя главная цель — как можно быстрее набрать форму", - написал Ройс в инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.