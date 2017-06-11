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"Зенит" поборется с "Миланом" за нападающего "Порту" Силву

Нападающий "Порту" Андре Силва может продолжить карьеру в "Зените", информирует Record.

Сообщается, что сине-бело-голубые поборятся за футболиста с "Миланом", который также заинтересован в услугах 21-летнего игрока. В его соглашении прописана сумма отступных в размере €60 млн.

В минувшем сезоне форвард провел 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.
Теги: Зенит Милан Порту Трансферы
Сегодня, 15:06
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№11 Написал: mustang (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
бабушки вздрогнули
Регистрация: 23.12.2015
№10 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
60 лямов за сырого игрока ,это не для наших клубов.Пусть МЮ всякие покупают засратых Марсиялев и им подобных за такие деньги.
Регистрация: 15.06.2016
№9 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: 22911
Цитата: FanatFCSM
Что тут бороться? Милан не настолько долбанутые

Как вы 100 человек по 5 лямов прогнали через свинарник.....

Как всегда бомж только и может вонять... Я просто написал то, что Милан не тупые отбросы , которые потратят столько денег ради ноунейм чувака.

Воняешь это ты на каждой ветке от тебя не продахнуть......
Регистрация: 16.11.2014
№8 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: FanatFCSM
Что тут бороться? Милан не настолько долбанутые

Как вы 100 человек по 5 лямов прогнали через свинарник.....

Как всегда бомж только и может вонять... Я просто написал то, что Милан не тупые отбросы , которые потратят столько денег ради ноунейм чувака.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:25) #
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Ну не 60 конечно , а за 30 можно торговаться.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:22) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
это как раз для зенита,португалы нашли свой клондайк ,больше таких лохобоев как в зените им не найти,чтобы за 60 млн взять пацана которому 21 год joy
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:19) #
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online

им 60 бабушкиных и не жалко совсем
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
60 лямов, Порту... Ну, всё норм, по фен-шую


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 15:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Что тут бороться? Милан не настолько долбанутые

Как вы 100 человек по 5 лямов прогнали через свинарник.....
Регистрация: 16.11.2014
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:09) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А-га и СпаМ поборется, потом еще ЦСКА с Локо подтянутся.
60 лимонов, чего там соревноваться.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 15:08) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что тут бороться? Милан не настолько долбанутые


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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