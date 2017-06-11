"Зенит" поборется с "Миланом" за нападающего "Порту" Силву

Нападающий "Порту" Андре Силва может продолжить карьеру в "Зените", информирует Record.Сообщается, что сине-бело-голубые поборятся за футболиста с "Миланом", который также заинтересован в услугах 21-летнего игрока. В его соглашении прописана сумма отступных в размере €60 млн.В минувшем сезоне форвард провел 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.