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Тина Канделаки: теперь в российском футболе появилась ещё одна красивая пара

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки опубликовала фотографию со свадьбы бывшего главного тренера "Спартака" Карпина.

"Теперь в российском футболе появилась ещё одна красивая пара", — написала Канделаки.

Тина Канделаки: теперь в российском футболе появилась ещё одна красивая пара
Теги: Канделаки
Сегодня, 15:19
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(0)
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:14) #
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Шведская семья.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:56) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Канделаки бл*ть надо идти вести реалити-шоу, а не спортом заниматься, пара у нее появилась...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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