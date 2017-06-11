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Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат мира

Сборная Англии обыграла Венесуэлу (1:0) в финальном матче чемпионата мира — 2017 U20.

Встреча прошла в Сувоне (Южная Корея).

Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин.
Сегодня, 15:42
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