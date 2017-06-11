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Вратарь Алексей Солосин перешел в "Анжи"

"Анжи" объявил о переходе бывшего вратаря "Томи" Алексея Солосина.

Соглашение рассчитано сроком на два года.

29-летний вратарь выступал за "Томь" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел за команду 12 матчей, в которых пропустил 20 голов.
Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 17:29
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