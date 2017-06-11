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"Ливерпуль" интересуется Душаном Тадичем

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич попал в сферу интересов, передает The Times.

Сообщается, что "красные" готовы заплатить за сербского футболиста 13 миллионов фунтов. Также интерес к Тадичу проявляют "Вест Хэм" и "Интер".
Теги: Саутгемптон Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 18:05
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