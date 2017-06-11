"Ливерпуль" интересуется Душаном Тадичем

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич попал в сферу интересов, передает The Times.Сообщается, что "красные" готовы заплатить за сербского футболиста 13 миллионов фунтов. Также интерес к Тадичу проявляют "Вест Хэм" и "Интер".