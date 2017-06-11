Икер Касильяс может стать игроком "Наполи"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс может продолжить карьеру в "Наполи", cообщает Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.Контракт Касильяса с "Порту" истекает в конце июня.В минувшем сезоне Касильяс провёл 43 матча за "Порту" во всех турнирах и 23 раза сыграл на ноль.