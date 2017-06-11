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Александр Трошечкин: сезон в ФНЛ - полезный опыт, надеюсь проявить себя в "Ростове"

Полузащитник Александр Трошечкин, прошлый сезон проведший в аренде в "Факеле", выразил надежду, что ему удастся закрепиться в составе "Ростова".

"Первенство ФНЛ - очень хороший, качественный турнир. Особенно это было заметно в нынешнем сезоне, когда борьба во всех частях турнирной таблицы велась до последних туров. Для себя расцениваю выступление в ФНЛ как серьезный и крайне полезный опыт, который поможет мне в дальнейшей карьере.

Благодарен "Факелу" за этот сезон. Теперь я рад вернуться в "Ростов", в ближайшее время отправляюсь с командой на сборы и надеюсь проявить себя на уровне РФПЛ", - цитирует Трошечкина "Р-Спорт".
Теги: Ростов
Сегодня, 19:36
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