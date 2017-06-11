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Валерий Масалитин: Головину рановато переходить в "Арсенал"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что полузащитнику Александру Головину нет смысла идти в аренду в "Халл Сити", который борется за вход в премьер-лигу.

"Лично мне кажется, что Головину рановато переходить в "Арсенал". Он только начал ощущать себя на позиции в центре. Тем более, что он мог бы помочь армейцам в следующем сезоне. Он воспитанник клуба и вообще ему еще рано уходить из команды.

Тем более, что Лига чемпионов на носу. Это отличная возможность приобрести опыт. Да и в чемпионате ЦСКА будет бороться за золотые медали. Переход в "Халл Сити" – это палка о двух концах", – цитирует Масалитина "Спорт-Экспресс".
Теги: Масалитин ЦСКА Арсенал
Сегодня, 20:01
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