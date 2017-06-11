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"Интер" требует у "Манчестер Юнайтед" 50 млн евро за Ивана Перишича
"Манчестер Юнайтед", который проявляет серьёзный интерес к полузащитнику "Интера" Ивану Перишичу, предложил миланскому клубу 41 млн евро за хорватского футболиста, сообщает Sky Italy.
По информации источника, "Интер" готов продать Перишича, но за 50 млн евро. В минувшем сезоне 28-летний футболист провёл в серии А 36 матчей и забил 11 мячей.
По информации источника, "Интер" готов продать Перишича, но за 50 млн евро. В минувшем сезоне 28-летний футболист провёл в серии А 36 матчей и забил 11 мячей.
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