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"Интер" требует у "Манчестер Юнайтед" 50 млн евро за Ивана Перишича

"Манчестер Юнайтед", который проявляет серьёзный интерес к полузащитнику "Интера" Ивану Перишичу, предложил миланскому клубу 41 млн евро за хорватского футболиста, сообщает Sky Italy.

По информации источника, "Интер" готов продать Перишича, но за 50 млн евро. В минувшем сезоне 28-летний футболист провёл в серии А 36 матчей и забил 11 мячей.
Теги: Интер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:24
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