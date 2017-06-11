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Рашад Садыхов: возможно, мы провели свой лучший матч, но также потерпели самое обидное поражение

Капитан сборной Азербайджана Рашад Садыхов прокомментировал поражение в матче отборочного этапа ЧМ-2018 от Северной Ирландии в Баку (0:1), передает azerisport.com.

"Много говорить не могу. Вы поймете меня. Важнейший матч в истории азербайджанского футбола. Возможно, мы провели свой лучший матч, но также потерпели самое обидное поражение. Больше ничего сказать не могу", - заявил Садыхов.
Сегодня, 20:24
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