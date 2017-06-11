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Илкай Гюндоган: надеюсь, что буду готов к первому матчу АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал, как проходит его восстановление от травмы.

26-летний футболист сборной Германии выбыл из строя в связи с травмой крестообразных связок колена в декабре прошлого года.

"Надеюсь, что смогу присоединиться к остальным игрокам на предсезонной подготовке. Может быть, не на все 100 %, но день ото дня я работаю всё больше.

Надеюсь, что буду готов к первому матчу в Премьер-лиге. Не могу дождаться возвращения", – заявил Гюндоган в интервью официальному сайту "горожан".
Теги: Гюндоган Манчестер Сити
Сегодня, 21:08
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