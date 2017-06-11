Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:24
Рашад Садыхов: возможно, мы провели свой лучший матч, но также потерпели самое обидное поражение
Рашад Садыхов: возможно, мы провели свой лучший матч, но также потерпели самое обидное поражение
19:15
Олег Кононов: мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра (1)
Олег Кононов: мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра (1)
14:24
Врач ЦСКА: на сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона
Врач ЦСКА: на сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона
"Ливерпуль" могут снова наказать за нарушение при переходе молодого игрока
"Ливерпуль" может быть снова наказан за нарушение правил при подписании контракта с молодым футболистом, сообщает The Sun.
По информации издания, в отношении мерсисайдского клуба в скором времени может начаться расследование по поводу подписания контракта с 19-летним нападающим "Челси" и молодёжной сборной Англии Домиником Соланке.
По информации издания, в отношении мерсисайдского клуба в скором времени может начаться расследование по поводу подписания контракта с 19-летним нападающим "Челси" и молодёжной сборной Англии Домиником Соланке.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.