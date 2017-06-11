Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ливерпуль" могут снова наказать за нарушение при переходе молодого игрока

"Ливерпуль" может быть снова наказан за нарушение правил при подписании контракта с молодым футболистом, сообщает The Sun.

По информации издания, в отношении мерсисайдского клуба в скором времени может начаться расследование по поводу подписания контракта с 19-летним нападающим "Челси" и молодёжной сборной Англии Домиником Соланке.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 21:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.