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20:24
Рашад Садыхов: возможно, мы провели свой лучший матч, но также потерпели самое обидное поражение
Рашад Садыхов: возможно, мы провели свой лучший матч, но также потерпели самое обидное поражение
19:15
Олег Кононов: мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра (1)
Олег Кононов: мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра (1)
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Врач ЦСКА: на сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона
Врач ЦСКА: на сбор в Австрию приедут все футболисты, получившие травмы в конце прошлого сезона
Йохан Джуру уходит из "Гамбурга"
Защитник "Гамбурга" Йохан Джуру покидает немецкую команду.
Согласно информации Bild, швейцарца собирается пригласить английский "Вест Хэм".
Согласно информации Bild, швейцарца собирается пригласить английский "Вест Хэм".
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