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Йохан Джуру уходит из "Гамбурга"

Защитник "Гамбурга" Йохан Джуру покидает немецкую команду.

Согласно информации Bild, швейцарца собирается пригласить английский "Вест Хэм".
Теги: Гамбург
Сегодня, 21:48
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