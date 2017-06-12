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"Вест Бромвич" и "Брайтон" интересуются Ахмедом Мусой

Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса может уйти из "Лестера" в текущее межсезонье, информирует Own Goal Nigeria.

"Муса не покинет Англию, даже если ему придется уйти из "Лестера". К нему есть интерес из Турции, но он хотел бы остаться в премьер-лиге. "Вест Бромвич" и "Брайтон" - среди тех, кто им интересовался", - сообщил агент футболиста Тони Харрис.
Теги: Муса Лестер
Сегодня, 11:26
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