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Виталий Мутко присутствует на тренировке сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций. На сегодняшней тренировке, которая проходит на стадионе имени Э. Стрельцова, присутствует и вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова работает в полном составе, информирует "Чемпионат".

Первый матч на Кубке конфедераций россияне проведут 17 июня против Новой Зеландии.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 11:49
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