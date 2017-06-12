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Сергей Паршивлюк: в каждом сезоне говорят, что "Ростову" крышка, но команда всегда боевитая

Новичок "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о том, как оказался в ростовской команде.

"Закончил сезон в "Анжи", со спортивной составляющей вопросов не было, постоянно играл, все было нормально. Но я жил там один, без семьи, мне было тяжело. Я семейный человек, когда дети приезжают раз в две недели на выходные – это не для меня. Поэтому встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от "Ростова". Мы встретились, поговорили и быстро договорились.

Доказывать нужно всегда и всем. И себе самому, прежде всего. Знал, что придет Леонид Кучук. Мне сказали, что он во мне был заинтересован, и это стало немаловажным фактором.

То, что в команде перестройка, ничего не меняет. Это было предсказуемо. У "Ростова" амбициозное руководство, мы общались, и они обещали, что команда не будет в низу таблицы, придут футболисты. В каждом сезоне говорят, что "Ростову" крышка, но команда всегда боевитая.

Говорил, что если буду нужен "Спартаку" – не представляю себя [в другой команде]. Но я "Спартаку" оказался не нужен, играть человеку надо, и надо искать новые места. Поэтому могу представить себя в майке любой другой команды чемпионата России, кроме одной всем известной", – цитирует Паршивлюка пресс-служба "Ростова".

ВИДЕО - здесь
Теги: Паршивлюк Ростов
Сегодня, 11:53
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
цкг)) правильно Сергей.. ща набегу и скажут а как же зенит? А что зенит Спартаку злейший соперник? Так выскочка газпромовская .. короче куёта из под ногтей этот зенит и его шавки Миллеры куилеры Фурсенко мудки Орловы и т.д


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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