Сергей Паршивлюк: в каждом сезоне говорят, что "Ростову" крышка, но команда всегда боевитая

Новичок "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал о том, как оказался в ростовской команде."Закончил сезон в "Анжи", со спортивной составляющей вопросов не было, постоянно играл, все было нормально. Но я жил там один, без семьи, мне было тяжело. Я семейный человек, когда дети приезжают раз в две недели на выходные – это не для меня. Поэтому встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от "Ростова". Мы встретились, поговорили и быстро договорились.Доказывать нужно всегда и всем. И себе самому, прежде всего. Знал, что придет Леонид Кучук. Мне сказали, что он во мне был заинтересован, и это стало немаловажным фактором.То, что в команде перестройка, ничего не меняет. Это было предсказуемо. У "Ростова" амбициозное руководство, мы общались, и они обещали, что команда не будет в низу таблицы, придут футболисты. В каждом сезоне говорят, что "Ростову" крышка, но команда всегда боевитая.Говорил, что если буду нужен "Спартаку" – не представляю себя [в другой команде]. Но я "Спартаку" оказался не нужен, играть человеку надо, и надо искать новые места. Поэтому могу представить себя в майке любой другой команды чемпионата России, кроме одной всем известной", – цитирует Паршивлюка пресс-служба "Ростова".