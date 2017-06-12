"Урал" вышел из отпуска и проходит медобследование

"Урал" начинает подготовку к новому сезону, сегодня футболисты вышли из отпуска. В Москве и Екатеринбурге в течение дня подопечные Александра Тарханова будут проходить углубленное медицинское обследование.Большая часть команды – 16 человек – собрались в столице, в Центре спортивной медицины НАКФФ; а вратари и молодые игроки "Урала" проходят обследование в Екатеринбурге в клинике "Доктор Плюс".Все тесты сегодня проходят все футболисты "Урала", за исключением Владимира Хозина, который продолжает лечение и восстановление от травмы. По итогам медицинского обследования, врачи и тренеры нашей команды получат полное представление о состоянии здоровья игроков и их готовности к предстоящим нагрузкам на сборах.Результаты доктора "Урала" получат в ближайшее время. После тщательного анализа данных будет принято решение о нюансах построения тренировочного процесса во время предстоящих сборов.Сегодня команда в полном составе соберется в Екатеринбурге. Завтра днем футболисты "Урала" отправятся на базу "Бажовия", а во второй половине дня подопечные Александра Тарханова проведут там первую тренировку.