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Василий Уткин: у "Ростова" всегда есть запасной шаг – в восьмой раз пригласить Сергея Балахнина
Телекомментатор Василий Уткин высказался мнение о будущем "Ростова" после ухода Курбана Бердыева.
"Все, что происходит сейчас с командой – их дело. И не касается никого кроме "Ростова". Насколько прочно клуб выстроен, настолько он и готов к изменениям.
Вообще клуб сейчас играл в ФНЛ, если бы не пригласил Бердыева в свое время. Его же звали, когда команда была близка к вылету. Ну и вылетела бы. Ну и играла бы прекрасно себе во втором по счету дивизионе. У "Ростова" было прекрасное время, когда он был интересен всем. Вот я ему желаю, чтобы он этот интерес смог сохранить. Но это придется делать другими средствами. Да, уйдут игроки – ну что теперь делать.
Но год назад уходил Иван Новосельцев, и многим казалось, что это повлечет за собой беду. Но ничего страшного не случилось. У Новосельцева прекрасный инстаграм, а в "Ростове" появился совершенно незаметный игрок по фамилии Мевля. И почему-то ничего не испортилось. Здесь нет нерешаемых вопросов, а есть вопросы труда. Но я не знаю, кто будет заниматься интересами "Ростова" в ближайшее время. При желании есть очень хороший способ уничтожить футбольный клуб "Ростов" навсегда – пригласить в него бывших руководителей "Кубани". Но кто будет заниматься клубом теперь, я не знаю.
Но у "Ростова" всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой раз. И если он согласится, то в очередной раз наведет в команде порядок", – цитирует Уткина "Бизнес Online".
"Все, что происходит сейчас с командой – их дело. И не касается никого кроме "Ростова". Насколько прочно клуб выстроен, настолько он и готов к изменениям.
Вообще клуб сейчас играл в ФНЛ, если бы не пригласил Бердыева в свое время. Его же звали, когда команда была близка к вылету. Ну и вылетела бы. Ну и играла бы прекрасно себе во втором по счету дивизионе. У "Ростова" было прекрасное время, когда он был интересен всем. Вот я ему желаю, чтобы он этот интерес смог сохранить. Но это придется делать другими средствами. Да, уйдут игроки – ну что теперь делать.
Но год назад уходил Иван Новосельцев, и многим казалось, что это повлечет за собой беду. Но ничего страшного не случилось. У Новосельцева прекрасный инстаграм, а в "Ростове" появился совершенно незаметный игрок по фамилии Мевля. И почему-то ничего не испортилось. Здесь нет нерешаемых вопросов, а есть вопросы труда. Но я не знаю, кто будет заниматься интересами "Ростова" в ближайшее время. При желании есть очень хороший способ уничтожить футбольный клуб "Ростов" навсегда – пригласить в него бывших руководителей "Кубани". Но кто будет заниматься клубом теперь, я не знаю.
Но у "Ростова" всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой раз. И если он согласится, то в очередной раз наведет в команде порядок", – цитирует Уткина "Бизнес Online".
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