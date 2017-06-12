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Василий Уткин: у "Ростова" всегда есть запасной шаг – в восьмой раз пригласить Сергея Балахнина

Телекомментатор Василий Уткин высказался мнение о будущем "Ростова" после ухода Курбана Бердыева.

"Все, что происходит сейчас с командой – их дело. И не касается никого кроме "Ростова". Насколько прочно клуб выстроен, настолько он и готов к изменениям.

Вообще клуб сейчас играл в ФНЛ, если бы не пригласил Бердыева в свое время. Его же звали, когда команда была близка к вылету. Ну и вылетела бы. Ну и играла бы прекрасно себе во втором по счету дивизионе. У "Ростова" было прекрасное время, когда он был интересен всем. Вот я ему желаю, чтобы он этот интерес смог сохранить. Но это придется делать другими средствами. Да, уйдут игроки – ну что теперь делать.

Но год назад уходил Иван Новосельцев, и многим казалось, что это повлечет за собой беду. Но ничего страшного не случилось. У Новосельцева прекрасный инстаграм, а в "Ростове" появился совершенно незаметный игрок по фамилии Мевля. И почему-то ничего не испортилось. Здесь нет нерешаемых вопросов, а есть вопросы труда. Но я не знаю, кто будет заниматься интересами "Ростова" в ближайшее время. При желании есть очень хороший способ уничтожить футбольный клуб "Ростов" навсегда – пригласить в него бывших руководителей "Кубани". Но кто будет заниматься клубом теперь, я не знаю.

Но у "Ростова" всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой раз. И если он согласится, то в очередной раз наведет в команде порядок", – цитирует Уткина "Бизнес Online".
Теги: Уткин Ростов
Сегодня, 12:44
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Вот тут я с Уткиным абсолютно согласен. Не понимаю как можно было пригласить на должность главного тренера Кучука?
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Вроде поначалу пытается трезво рассуждать, но в конце снова сваливается в обсер.
Вася, такой Вася.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
При желании есть очень хороший способ уничтожить футбольный клуб "Ростов" навсегда – пригласить в него бывших руководителей "Кубани"....Вот тут Уткин, точно выразился...
Регистрация: 21.11.2016
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