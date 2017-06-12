Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Илья Кутепов: мы хорошо подготовились к Кубку конфедераций

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов высказался о готовности национальной команды к Кубку конфедераций.

- Вторая часть сезона, где у тебя не было постоянной игровой практики, как-то сказывается на тренировочном процессе?

- Клубные дела остались позади, сейчас только сборная. Я себя чувствую хорошо, а решения принимает тренерский штаб. Если они посчитают, что я готов играть, я выйду и сделаю все возможное.

- Какую пользу вынесла команда из товарищеских матчей с Венгрией и Чили в рамках подготовке к игре с Новой Зеландией?

- Мы хорошо подготовились к Кубку конфедераций через товарищеские матчи с Венгрией и Чили. Конечно, вторая игра получилась более сложной, потому что южноамериканцы - более серьезный соперник. Мы провели этот матч достойно. Я уверен, тренерский штаб сделал все необходимые выводы и уже знает, как нам действовать против Новой Зеландии. Все впереди, сами все увидите.

- Сборная России отвыкла проводить официальные матчи?

- Готовились на каждую игру как на официальную. На самом деле, мы не делим игры на важные и второстепенные, стараемся добиться максимального результата в каждой из них.

- Как провели предоставленный выходной?

- Выходной я провел дома с семьей, никуда не двигался, гуляли с сыном. Отборочные матчи не смотрел, даже телевизор не включал", -

- Как прошла вчерашняя тренировка в облегченном режиме?

- Было хорошее занятие, не скажу, что облегченное. Подержали себя в тонусе, поработали в тренажерном зале. Хорошая тренировка, - передает слова Кутепова корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 13:20
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Spartachandrey (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Илюха,пора вытеснить этого привозного Васина из основы сборной!
Регистрация: 12.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.