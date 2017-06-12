Юрий Газзаев: мы объяснили "Ростову", почему не отпустили Сутормина на просмотр

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев рассказал, почему клуб не отпустил полузащитника Алексея Сутормина на просмотр в "Ростов". Футболист в минувшем сезоне с 9 голами стал лучшим бомбардиром команды в ФНЛ.– Да, Сутормина приглашали на просмотр в "Ростов". Но, судя по прессе, там и так много игроков из низших лиг, а останется мало кто. Такая же ситуация в "Амкаре" – пермяки тоже интересовались нашими игроками.Считаю, Сутормина можно смотреть и в ходе сезона. Летнее "окно" короткое: не попадет он в "Ростов" и с нами пропустит подготовку – кому от этого польза? Мне хочется, чтобы наши ребята на высшем уровне играли, а не сидели.Мы объяснили свою позицию "Ростову", почему не отпустили Сутормина, диалог получился конструктивным. Нас поняли. Поговорил я и с самим Алексеем: ему надо добавлять в стабильности, чтобы идти в РФПЛ уже игроком, претендующим на место в основе. До зимы он в "Волгаре", а там посмотрим.– Повторения прошлого года, когда в межсезонье у нас обнулился состав, не будет. В целом мы сохраним костяк и будем развиваться. Есть ребята, у которых завершились контракты – это Радченко, Отставнов, Бибилов, Яковлев, Григорьев. Но последний, по моей информации, на сбор в Белоруссию едет. Новичков скорее всего будет 5-6. Когда прилетим в Минск, то на месте разберусь, тогда можно будет говорить более предметно.